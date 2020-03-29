ВОЗ призвала людей играть в компьютерные игры во время пандемии

Activision Blizzard и другие разработчики игр присоединились к инициативе ВОЗ #PlayApartTogether, суть которой — донести до людей необходимость оставаться дома. Компьютерные игры в данном случае рассматриваются как способ общаться друг с другом без необходимости реального взаимодействия.

Как заявил представитель ВОЗ, инициативная группа надеется достучаться до миллионов людей, чтобы донести важное сообщение, которое помогло бы препятствовать распространению коронавирусной инфекции.

Игровые компании будут поощрять геймеров оставаться на расстоянии и придерживаться других важных мер безопасности, например, часто мыть руки.