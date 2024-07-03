Возможной Apple TV Pro с чипом M4 предрекли превращение в игровую консоль

Процессоры Apple уже позволили переносить игры консольного уровня на iOS и macOS, а недавнее появление чипа A17 Pro с аппаратным ускорением трассировки лучей еще больше подчеркнуло "потенциал" Apple на игровой арене, пишут СМИ. Несмотря на мощь этих устройств, спрос на ААА-игры за 50 долларов на смартфонах остается низким. Однако те же самые игры могли бы процветать на большом экране с помощью Apple TV.

Но, чтобы по-настоящему конкурировать на игровом рынке, необходима новая модель Apple TV с еще более продвинутым чипом, например A18 или M4. Такая "Apple TV Pro" могла бы соперничать с Xbox Series S, представляя собой недорогое, но мощное игровое решение, пишет 9to5Mac.

Используя существующую экосистему AAA-игр, доступных на iPhone, Apple TV сможет привлечь разработчиков и геймеров, превратив устройство из ТВ-приставки в игровую консоль, либо ее подобие.