Возможности PlayStation 5 показали в первом рекламном ролике

В видео демонстрируется игровой процесс, а также иммерсивные функции консоли. Героиня ролика идёт по ледяной глади озера и встречает на своём пути морское чудовище.

В Sony пояснили, что реалистичные ощущения от игрового процессора и эффект погружения в виртуальный мир обеспечат контроллер DualSense в сочетании с Tempest 3D AudioTech.

К сожалению, реклама не раскрывает стоимость будущей консоли, а это, пожалуй, интересует людей больше всего. Когда начнутся предзаказы на PlayStation 5, тоже пока неясно. Начало продаж ожидается в ноябре 2020 года, как и у конкурентной Xbox Series X от Microsoft.