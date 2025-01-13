«Возрожденный» Rock Band в Fortnite получил локальный кооператив

Fortnite Festival, разработанный Harmonix, создателями Rock Band и Guitar Hero, впервые был запущен в конце 2023 года. Игра поддерживает гитары-контроллеры Rock Band 4 и PDP Riffmaster, обеспечивая «тот самый» ностальгический опыт для поклонников классических ритм-игр.

Guitar Hero и Rock Band — это две культовые музыкальные видеоигры, которые стали популярными в середине 2000-х годов. Обе игры предлагают игрокам возможность выступать в роли музыкантов, используя специальные контроллеры, имитирующие настоящие инструменты.