«Возрожденный» Rock Band в Fortnite получил локальный кооператив

Опубликовано 13 января 2025, 09:451 мин.
«Возрожденный» Rock Band в Fortnite получил локальный кооперативВ Fortnite Festival добавлен локальный кооператив
С 14 января Fortnite Festival будет поддерживать локальный мультиплеер на Xbox и PlayStation. Игроки смогут собраться в одной комнате и, используя обычные геймпады или совместимые гитары-контроллеры, устроить совместный «концерт». Новая функция позволяет объединить до четырех игроков в режиме «главной сцены» фестиваля.
© Epic Games
Fortnite Festival, разработанный Harmonix, создателями Rock Band и Guitar Hero, впервые был запущен в конце 2023 года. Игра поддерживает гитары-контроллеры Rock Band 4 и PDP Riffmaster, обеспечивая «тот самый» ностальгический опыт для поклонников классических ритм-игр.
Guitar Hero и Rock Band — это две культовые музыкальные видеоигры, которые стали популярными в середине 2000-х годов. Обе игры предлагают игрокам возможность выступать в роли музыкантов, используя специальные контроллеры, имитирующие настоящие инструменты.