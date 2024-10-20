Разработчики, как пишут СМИ, неохотно инвестируют в создание приложений для платформы с такой ограниченной пользовательской базой (устройство дорогое — до $ 4000). Это еще больше усугубляется отсутствием ключевых приложений таких популярных платформ, как Netflix, Spotify и YouTube.

Чтобы решить эту проблему, Apple может потребоваться более «агрессивный подход к стимулированию разработчиков», такого как предоставление финансовой поддержки или «эксклюзивных преимуществ». Кроме того, выпуск более дешевой версии Vision Pro может сделать платформу более доступной для более широкой аудитории, что в свою очередь привлечет разработчиков, отмечают эксперты.

Без этих решений шлем рискует стать нишевым продуктом, а не массовой платформой.