Опубликовано 20 октября 2024, 12:001 мин.
VR-шлем Apple Vision Pro слишком дорогой — разработчики избегают платформуИ это проблема
Apple Vision Pro, несмотря на свои инновационные функции, испытывает трудности с привлечением разработчиков из-за высокой цены устройства, пишут СМИ. Этот недостаток интереса разработчиков препятствует росту платформы, что в свою очередь ограничивает ее привлекательность для обычных потребителей.
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Разработчики, как пишут СМИ, неохотно инвестируют в создание приложений для платформы с такой ограниченной пользовательской базой (устройство дорогое — до $ 4000). Это еще больше усугубляется отсутствием ключевых приложений таких популярных платформ, как Netflix, Spotify и YouTube.
Чтобы решить эту проблему, Apple может потребоваться более «агрессивный подход к стимулированию разработчиков», такого как предоставление финансовой поддержки или «эксклюзивных преимуществ». Кроме того, выпуск более дешевой версии Vision Pro может сделать платформу более доступной для более широкой аудитории, что в свою очередь привлечет разработчиков, отмечают эксперты.
Без этих решений шлем рискует стать нишевым продуктом, а не массовой платформой.