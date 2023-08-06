VR-шутер Super Rumble оказался на удивление неплохим

Игра, разработанная внутренней игровой студией Meta*, Ouro Interactive, позволяет игрокам сражаться на простой арене, используя различное оружие и суперспособности. Благодаря быстрым раундам и механике респауна можно легко вернуться в игру.

«Super Rumble» - это не только игра, но и шаг вперед для Horizon Worlds от Meta*, отмечает автор.

По мере прохождения игры игроки могут повышать уровень и открывать новые навыки и снаряжение. Интеграция игры с метавселенной не вызывает затруднений, позволяя игрокам взаимодействовать с другими игроками в режиме реального времени и слышать разговоры соперников во время матчей.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена