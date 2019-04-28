Все фаталити из Mortal Kombat собрали в одном видео

Первый Mortal Kombat вышел в 1992 году, последний — совсем недавно, около недели назад. Блогеры собрали все фаталити почти за 27 лет существования игр серии. Фаталити — это завершающее действие в файтинге, которое обычно приводит к смертельному исходу для противника. Mortal Kombat прославился своими кровавыми и зрелищными фаталити. Вы можете в этом убедиться по видео, даже если никогда не играли в Mortal Kombat.