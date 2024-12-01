«Все говорили, что мы потерпим неудачу»: отец PlayStation о создании консоли

Однако настойчивость Кутараги привела к тому, что 3 декабря 1994 года PlayStation была выпущена. Она отличалась революционной 3D-графикой и такими играми, как Tomb Raider и Metal Gear Solid. В итоге PlayStation получила глобальный успех, а PlayStation 2 стала самой продаваемой консолью в истории.

Кутараги также вспоминает о разладе Sony с Nintendo в начале 90-х годов, который помог проложить путь к созданию PlayStation.

Заглядывая в будущее, Кутараги предсказывает развитие облачных и мобильных игр, а в своей нынешней работе исследует искусственный интеллект и робототехнику. Он считает, что технологии, которые раньше считались научной фантастикой, например мгновенная телепортация, вскоре могут стать реальностью.