Все очень не очень: MMО-шутер PIONER получил на релизе лишь 47% положительных отзывов в Steam

Опубликовано 18 декабря 2025
Все очень не очень: MMО-шутер PIONER получил на релизе лишь 47% положительных отзывов в SteamПечально все это
MMO-шутер PIONER от GFA Games вышел в раннем доступе, но старт оказался проблемным.
В Steam у игры лишь 47% положительных отзывов, и большинство претензий связано не с геймплеем, а с техническим состоянием проекта.
Игроки массово жалуются на нестабильную работу серверов, бесконечные загрузки и вылеты в главное меню. Из-за этого многие просто не могут нормально зайти в игру.
Дополнительное раздражение вызвало региональное ограничение: версия PIONER в Steam недоступна пользователям из России, где проект фактически стал эксклюзивом сервиса «Игры Ростелеком».
Это решение заметно ударило по онлайну. В первые часы после релиза пиковое число игроков в Steam не дотянуло даже до 1000 человек.
Для сравнения, во время открытого бета-теста в PIONER одновременно играли более 5000 пользователей.