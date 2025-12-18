Все очень не очень: MMО-шутер PIONER получил на релизе лишь 47% положительных отзывов в Steam

В Steam у игры лишь 47% положительных отзывов, и большинство претензий связано не с геймплеем, а с техническим состоянием проекта.

Игроки массово жалуются на нестабильную работу серверов, бесконечные загрузки и вылеты в главное меню. Из-за этого многие просто не могут нормально зайти в игру.

Дополнительное раздражение вызвало региональное ограничение: версия PIONER в Steam недоступна пользователям из России, где проект фактически стал эксклюзивом сервиса «Игры Ростелеком».