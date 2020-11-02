Все продающиеся в Steam игры стоят полмиллиона долларов

Сейчас в Steam есть 47 973 игры. К ним относятся и те проекты, что доступны по предзаказу. Если верить данным cwang22, на покупку всех игр понадобится $556 тысяч. Если учесть все действующие скидки, то получится сумма $438. Смотреть актуальную стоимость каждый день можно на этом сайте.

Стоит отметить, что ресурс до того, как к нему подобрался cwang22, не обновлялся почти шесть лет. Пользователь же решил исправить это недоразумение, кроме того, ему было интересно узнать стоимость всех игр в библиотеке Steam.