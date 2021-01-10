Все заказы на PlayStation 5 в стиле PS2 отменили из-за угроз в адрес продавцов

В своём заявлении люди из SUP3R5 пояснили, что начали получать «убедительные угрозы безопасности». Эти угрозы энтузиасты восприняли всерьёз. «Мы не готовы рисковать безопасностью и благополучием нашей команды или потенциальным воздействием на ваши заказы», — заявила команда.

Пока неясно, от кого исходили угрозы: от недовольных клиентов или же от самой Sony. Напомним, команда SUP3R5 ограничила количество заказов 304 штуками. Заявок же было подано намного больше — десятки тысяч.