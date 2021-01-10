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Все заказы на PlayStation 5 в стиле PS2 отменили из-за угроз в адрес продавцов
Кто угрожал — неясно
Недавно команда SUP3R5 объявила о старте заказов на чёрную PlayStation 5 Retro Inspired в стиле PlayStation 2. Довольно быстро создатели сообщили о солд-ауте, однако в итоге отменили все заказы. Команда сослалась на то, что получила угрозы безопасности.
В своём заявлении люди из SUP3R5 пояснили, что начали получать «убедительные угрозы безопасности». Эти угрозы энтузиасты восприняли всерьёз. «Мы не готовы рисковать безопасностью и благополучием нашей команды или потенциальным воздействием на ваши заказы», — заявила команда.
Пока неясно, от кого исходили угрозы: от недовольных клиентов или же от самой Sony. Напомним, команда SUP3R5 ограничила количество заказов 304 штуками. Заявок же было подано намного больше — десятки тысяч.