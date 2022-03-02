Всех владельцев карманной консоли Steam Deck забанят в популярной онлайн-игре

Скорее всего это решение может быть связано с целостностью кода. Bungie добавила технологию защиты от мошенничества BattlEye в Destiny 2 в 2021 году, начиная с недавно завершившегося Season of the Lost. Хотя BattlEye сотрудничала с Valve, чтобы добавить поддержку в Proton (код, позволяющий Steam на базе Windows играть на Steam Deck и SteamOS), это не означает, что Bungie была удовлетворена надежностью этой античитерской реализации. Пользователь Reddit floatingatoll предположил, что использование Linux все еще оставляет возможности для читеров.

Вам придется либо установить Windows на свой Steam Deck (в настоящее время это нереально), либо купить альтернативу вроде Aya Neo или GPD Win 3. Valve ясно дала понять, что не каждая игра будет работать на Steam Deck.