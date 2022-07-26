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Вслед за Dendy: в России принялись скупать тамагочи и «Тетрис»Такой теперь в РФ гейминг
В Wildberries рассказали, что среди россиян вырос спрос на тамагочи и «Тетрис». Рост интереса к ретроигрушкам наблюдается и на Ozon.
За первое полугодие 2022 года продажи тамагочи выросли в 4,3 раза (на 338%), «Тетрисов» — на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это данные по Wildberries.
На Ozon продажи «Тетрисов» увеличились на 83%, тамагочи — в четыре раза год к году.
«Интерес к таким играм связан прежде всего с простотой освоения и доступной ценой, а также ностальгией по первым аркадным массовым играм», — считают в Ozon.