Вслед за Dendy: в России принялись скупать тамагочи и «Тетрис»

За первое полугодие 2022 года продажи тамагочи выросли в 4,3 раза (на 338%), «Тетрисов» — на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это данные по Wildberries.

На Ozon продажи «Тетрисов» увеличились на 83%, тамагочи — в четыре раза год к году.

«Интерес к таким играм связан прежде всего с простотой освоения и доступной ценой, а также ностальгией по первым аркадным массовым играм», — считают в Ozon.