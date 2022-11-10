Вслед за PS5: в магазины внезапно вернулись консоли Xbox для региона РФ

По словам источников издания, сертификацией консолей, скорее всего, занимается сама Microsoft. Но не обязательно напрямую – компания может делать это и через российских дистрибьюторов.

Как отмечает издание, сертифицированные “Ростестом” консоли Xbox Series S и X проходят по кодом 00011 в названии самой модели, у них также есть добавочный префикс Ru или РСТ. Изданием были обнаружены девайсы в “М.Видео–Эльдорадо”, Techline24, “Комусе”, на Ozon и “Яндекс Маркете”.

“М.Видео–Эльдорадо” подтвердили наличие консолей и их “оригинальность”: “Консоли Xbox Series X из нашего ассортимента оригинальные, произведены официально брендом и имеют все необходимые документы, а также нашу гарантийную поддержку, включая обмен и возврат … Series S из прежних запасов, в карточке товара есть пометка RU Spec”.

Ozon также подтвердил наличие сертифицированных консолей. Так, у них есть соответствующая маркировка на упаковке и самом девайсе. Однако представители маркетплейса не уточнили, когда именно устройства завезли в РФ и по какому механизму. С таким же ответом выступили в Techline24 и “Комусе”. “Яндекс Маркет” лишь отметил, что продавцы на ресурсе сами размещают свои товары и устанавливают на них цены.

Microsoft перестала поставлять консоли Xbox Series X и S в Россию 4 марта. Но терять рынок им “не хочется”, считают эксперты. Поэтому в дело вступают “хитрые” схемы. Например, сертификация консолей на территории России с последующими поставками в страны СНГ, откуда эти консоли через параллельный импорт попадают снова в Россию, “поскольку число потенциальных покупателей здесь несоизмеримо больше, чем в странах ближнего зарубежья”, объяснили изданию источники.

Но консоли сертифицировать может не только сама компания, но и отечественные дистрибьюторы.