Вслед за Снуп Догом в Call of Duty появится Лара Крофт

Этот шаг последовал за включением в игру таких реальных личностей, как Ники Минаж, Снуп Догг и Кевин Дюрант, а также персонажей сериала «Пацаны».

Хотя подробности о том, как игроки смогут получить доступ к Ларе Крофт, не были раскрыты издателем Activision, предполагается, что для того, чтобы стать бесстрашной искательницей приключений, скорее всего, потребуется приобрести так называемый комплект за реальные деньги.

Игроки могут ожидать, что в продажу поступят предметы, скины и оружие на тему Крофт, в том числе и ее фирменные пистолеты.

Хотя дата дебюта Крофт пока не раскрывается, пятый сезон кажется подходящим поводом.