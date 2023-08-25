Вслед за Снуп Догом в Call of Duty появится Лара Крофт

Вслед за Снуп Догом в Call of Duty появится Лара КрофтСкорее всего ее придется купить
Культовая Лара Крофт из игр и фильмов Tomb Raider станет игровым персонажем в играх Call of Duty: Warzone и Modern Warfare II, поскольку франшиза продолжает осваивать «кроссовер-культуру», подобную Fortnite, где помимо героев Marvel появлялись еще и, например, персонажи из разных аниме.
Этот шаг последовал за включением в игру таких реальных личностей, как Ники Минаж, Снуп Догг и Кевин Дюрант, а также персонажей сериала «Пацаны».
Хотя подробности о том, как игроки смогут получить доступ к Ларе Крофт, не были раскрыты издателем Activision, предполагается, что для того, чтобы стать бесстрашной искательницей приключений, скорее всего, потребуется приобрести так называемый комплект за реальные деньги.
Игроки могут ожидать, что в продажу поступят предметы, скины и оружие на тему Крофт, в том числе и ее фирменные пистолеты.
Хотя дата дебюта Крофт пока не раскрывается, пятый сезон кажется подходящим поводом.