Вспомним молодость: культовую консоль Atari 2600 можно будет собрать из Lego

Правда обойдется это дороже оригинальной консоли

Если вы достаточно стары, чтобы помнить времена, когда дети со всего двора собирались у одного друга, чтобы посмотреть как он играет в “денди” (или любую другую консоль, которую родителям удалось добыть), у Lego есть кое-что для вас.