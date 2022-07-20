Вспомним молодость: культовую консоль Atari 2600 можно будет собрать из Lego

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Вспомним молодость: культовую консоль Atari 2600 можно будет собрать из LegoПравда обойдется это дороже оригинальной консоли
Если вы достаточно стары, чтобы помнить времена, когда дети со всего двора собирались у одного друга, чтобы посмотреть как он играет в “денди” (или любую другую консоль, которую родителям удалось добыть), у Lego есть кое-что для вас.
Новый набор из 2 532 деталей воссоздает четырехкнопочную версию легендарной видеокомпьютерной системы Atari (VCS) 1980 года, позже известной как Atari 2600. В набор входит подвижный джойстик, три игровых картриджа, которые можно вставить в систему или в коричневую стойку для хранения 80-х годов, даже текстура дерева на передней панели консоли была воссоздана с помощью кирпичиков Lego.
Lego Atari 2600 поступит в продажу 1 августа по цене $239,99.