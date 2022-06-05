Встроенную графику AMD для ноутбуков протестировали в игре God of War

Автор издания Tom’s Hardware называет это впечатляющим результатом, учитывая бюджетный уровень чипа. Тестировалась платформа Ryzen 5 6600H со встроенным Radeon 660M. Вместе с AMD FSR 2.0 она сработала хорошо. При разрешении 1080p чип может выдать приличные 30 FPS в целом, с максимумами до 35 FPS.

Отмечается, что Radeon 660M обладает низким TDP — всего 15 Вт, что делает его прекрасным решением для лёгких ультрабуков.