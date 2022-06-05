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Встроенную графику AMD для ноутбуков протестировали в игре God of War

И она показала себя хорошо
Автор YouTube-канала TechEpiphany протестировал новый встроенный графический чип AMD Radeon 660M в игре God of War с обновлением FSR 2.0. Эта технология использует алгоритмы для восстановления мелких геометрических и текстурных деталей. Сам по себе iGPU, возможно, не является одним из лучших, но смог обеспечить нормальную частоту кадров при разрешении 1080p.
Встроенную графику AMD для ноутбуков протестировали в игре God of War

Автор издания Tom’s Hardware называет это впечатляющим результатом, учитывая бюджетный уровень чипа. Тестировалась платформа Ryzen 5 6600H со встроенным Radeon 660M. Вместе с AMD FSR 2.0 она сработала хорошо. При разрешении 1080p чип может выдать приличные 30 FPS в целом, с максимумами до 35 FPS.

Отмечается, что Radeon 660M обладает низким TDP — всего 15 Вт, что делает его прекрасным решением для лёгких ультрабуков.

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