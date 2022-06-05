Встроенную графику AMD для ноутбуков протестировали в игре God of War

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Встроенную графику AMD для ноутбуков протестировали в игре God of WarИ она показала себя хорошо
Автор YouTube-канала TechEpiphany протестировал новый встроенный графический чип AMD Radeon 660M в игре God of War с обновлением FSR 2.0. Эта технология использует алгоритмы для восстановления мелких геометрических и текстурных деталей. Сам по себе iGPU, возможно, не является одним из лучших, но смог обеспечить нормальную частоту кадров при разрешении 1080p.
Автор издания Tom’s Hardware называет это впечатляющим результатом, учитывая бюджетный уровень чипа. Тестировалась платформа Ryzen 5 6600H со встроенным Radeon 660M. Вместе с AMD FSR 2.0 она сработала хорошо. При разрешении 1080p чип может выдать приличные 30 FPS в целом, с максимумами до 35 FPS.
Отмечается, что Radeon 660M обладает низким TDP — всего 15 Вт, что делает его прекрасным решением для лёгких ультрабуков.