Вся серия Call of Duty преодолела отметку в полмиллиарда проданных копий

Опубликовано 02 ноября 2024, 12:001 мин.
Вся серия Call of Duty преодолела отметку в полмиллиарда проданных копийBlack Ops 6 бьет рекорды
Франшиза Call of Duty достигла значительного рубежа, преодолев 500 миллионов проданных копий, согласно данным Activision-Blizzard. Это достижение ставит её среди самых продаваемых игровых франшиз в истории, наряду с Tetris и Pokémon.
© Activision Blizzard
Эти новости совпадают с неплохим дебютом франшизы под управлением Microsoft после приобретения Activision-Blizzard за $ 69 миллиардов, что положительно сказалось на доходах Microsoft и доходах Xbox, которые увеличились на 61% в первом финансовом квартале.
На прошлой неделе состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 6, ставший самым большим запуском в истории серии с рекордным количеством игроков в первый день, что ещё и увеличило число подписчиков Xbox Game Pass.
А начиналось всё с попытки потягаться с Medal Of Honor (кто эту серию ещё помнит?).
Источник:WashingtonPost
Автор:Максим Многословный
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