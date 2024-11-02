Вся серия Call of Duty преодолела отметку в полмиллиарда проданных копий

Эти новости совпадают с неплохим дебютом франшизы под управлением Microsoft после приобретения Activision-Blizzard за $ 69 миллиардов, что положительно сказалось на доходах Microsoft и доходах Xbox, которые увеличились на 61% в первом финансовом квартале.

На прошлой неделе состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 6, ставший самым большим запуском в истории серии с рекордным количеством игроков в первый день, что ещё и увеличило число подписчиков Xbox Game Pass.

А начиналось всё с попытки потягаться с Medal Of Honor (кто эту серию ещё помнит?).