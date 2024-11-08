Игры
Опубликовано 08 ноября 2024, 00:00
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Вся ставка на GTA 6: Take-Two продала независимую студию Private Division

Издателя таких игр, как The Outer Worlds и Kerbal Space Program 2
Take-Two Interactive продала своего издателя независимых независимых компьютерных игр Private Division, который был ответственен за выпуск таких известных игр, как The Outer Worlds и Kerbal Space Program 2. Сделка состоялась после слухов о том, что в этом году Take-Two уволила большую часть сотрудников Private Division. Имя покупателя не раскрыто, условия сделки тоже остаются конфиденциальными.
Вся ставка на GTA 6: Take-Two продала независимую студию Private Division

© Take-Two

В официальном заявлении Take-Two пояснила, что продажа является частью «стратегического решения» сосредоточиться на своих «основных» и «мобильных» бизнесах. Покупатель получит права на большинство текущих и будущих проектов Private Division, включая Tales of the Shire, фермерский симулятор по вселенной Властелина колец, а также Project Bloom от разработчиков Pokémon Game Freak. Однако Take-Two продолжит поддерживать игру No Rest for the Wicked, которая была выпущена в ранний доступ в апреле.

Генеральный директор Take-Two, Штраус Зельник, отметил, что, несмотря на успехи Private Division в поддержке независимых разработчиков, масштабы проектов были меньше по сравнению с большими амбициями компании, такими как ожидаемая Grand Theft Auto VI.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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