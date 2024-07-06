Всё, справляйтесь сами. ​​Nintendo официально прекратила ремонт Wii U

Согласно уведомлению Nintendo в мае, в связи с истечением срока годности запчастей для ремонта, компания прекращает оказание услуг по ремонту, как только исчерпает текущий запас запчастей. Что и произошло.

Wii U, выпущенная в 2012 году как преемница популярной консоли Wii, с трудом завоевала рынок, продав всего 13,56 миллиона устройств по всему миру. Ее уникальный геймпад со встроенным сенсорным экраном предлагал инновационные на момент выхода игры. Но свою долю славы Nintendo получила благодаря консоли Switch, которая на сегодняшний день продана в количестве более 141,3 миллиона единиц.

Несмотря на ограниченный коммерческий успех, Wii U заняла достойное место в сердцах геймеров благодаря таким эксклюзивным играм, как Splatoon, Mario Kart 8 и Super Mario 3D World.