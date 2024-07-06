Игры
Опубликовано 06 июля 2024, 06:00
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Всё, справляйтесь сами. ​​Nintendo официально прекратила ремонт Wii U

Культовая консоль
Nintendo официально прекратила ремонт Wii U, что означает окончательное прекращение поддержки консоли. Ранее в этом году компания объявила о закрытии серверов Wii U, прекратив работу многопользовательских и других онлайн-сервисов.
Всё, справляйтесь сами. ​​Nintendo официально прекратила ремонт Wii U
© Ferra

Согласно уведомлению Nintendo в мае, в связи с истечением срока годности запчастей для ремонта, компания прекращает оказание услуг по ремонту, как только исчерпает текущий запас запчастей. Что и произошло.

Wii U, выпущенная в 2012 году как преемница популярной консоли Wii, с трудом завоевала рынок, продав всего 13,56 миллиона устройств по всему миру. Ее уникальный геймпад со встроенным сенсорным экраном предлагал инновационные на момент выхода игры. Но свою долю славы Nintendo получила благодаря консоли Switch, которая на сегодняшний день продана в количестве более 141,3 миллиона единиц.

Несмотря на ограниченный коммерческий успех, Wii U заняла достойное место в сердцах геймеров благодаря таким эксклюзивным играм, как Splatoon, Mario Kart 8 и Super Mario 3D World.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
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