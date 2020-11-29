Всю коллекцию игр BioShock продают за 360 рублей

В обычное время сборник предлагают за 1799 рублей. Коллекция включает в себя BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, ремастер дополнения BioShock 2: Minerva's Den, BioShock Infinite, дополнительный контент BioShock Infinite - Season Pass и Bioshock Infinite: Columbia's Finest. Если не хочется покупать сборник, то можно приобрести игры по отдельности по низким ценам.

Акция продлится до 1 декабря. Серия BioShock включает в себя шутеры от первого лица. В первой части главный герой игры попадает в подводный город Восторг, построенный миллионером в качестве места для идеального общества. Однако в городе произошла гражданская война, кроме того, он населён враждебными мутантами.