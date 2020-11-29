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Всю коллекцию игр BioShock продают за 360 рублей
До 1 декабря
В рамках крупной распродажи в цифровом магазине Steam всю коллекцию игр BioShock продают за 360 рублей. Это 80-процентная скидка.
В обычное время сборник предлагают за 1799 рублей. Коллекция включает в себя BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, ремастер дополнения BioShock 2: Minerva's Den, BioShock Infinite, дополнительный контент BioShock Infinite - Season Pass и Bioshock Infinite: Columbia's Finest. Если не хочется покупать сборник, то можно приобрести игры по отдельности по низким ценам.
Акция продлится до 1 декабря. Серия BioShock включает в себя шутеры от первого лица. В первой части главный герой игры попадает в подводный город Восторг, построенный миллионером в качестве места для идеального общества. Однако в городе произошла гражданская война, кроме того, он населён враждебными мутантами.