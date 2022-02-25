Вы их знаете: группа взломщиков игр CODEX прекратила свое существование

CODEX была основана в 2014 году. За все время существования было выпущено более 7 тыс взломов игр под брендом CODEX, которые в итоге попали в руки миллионов “пиратов”. Однако вчера этот плодотворный поток релизов прекратился.

В примечаниях к релизу дополнения для The Sims 4 CODEX официально объявила о своем уходе. Это решение не является результатом арестов или внутренней борьбы. Вместо этого группа пишет, что им стало скучно. CODEX пишет, что изначально она начала конкурировать с RELOADED, доминирующей группой по взлому компьютерных игр в то время. Однако эта конкуренция была недолгой.

Хотя тег RELOADED продолжал использоваться, CODEX отмечает, что это было сделано без разрешения настоящей группы. И они тоже не составляли особой конкуренции.

Такое явное отсутствие конкуренции означает, что сейчас они являются доминирующим игроком в сфере взлома игр, именно так, как они и предполагали восемь лет назад. Таким образом, настало время уйти на пенсию.

"Итак, теперь, спустя годы после достижения нашей первоначальной цели, мы чувствуем, что пришло время двигаться дальше. Мы благодарим всех, кто сопровождал и поддерживал нас на нашем пути", - пишет группа.