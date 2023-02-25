Вы не знали, а у маркетплейса Amazon есть своя "консоль". И на нее даже выходят игры

09:55, 25 февраля 2023
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Вы не знали, а у маркетплейса Amazon есть своя "консоль". И на нее даже выходят игрыОдну из них быстро удалили
Облачная игровая платформа Amazon Luna неожиданно добавила одну из самых популярных игр в мире, Fortnite. Эта своеобразная “консоль” позволяет вам играть в игры, имея лишь интернет и экран. У Google, кстати, была такая же платформа, но она недавно закрылась.
Фото: Amazon
Пользователь Amazon Luna на Reddit сообщил о том, что заметил Fortnite в своей библиотеке игр (пропала она оттуда так же резко, как и появилась). На скриншоте видно, что в веб-приложении Luna игра значится как "Недоступна".
Пользователь, который ненадолго увидел игру в своей библиотеке, говорит, что он смог связать свой аккаунт Epic Games и игра появилась в списке с поддержкой игры на аккаунтах, которые либо подписаны на Amazon Luna+, либо имеют Amazon Prime.
Источник:sophisticated_pie / Reddit
Автор:Максим МногословныйТеги:
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