Сегодня в 16:21
1 мин.
Вы снова можете купить себе Playstation 5! Вот только цена немного "кусачая"Спасибо “параллельному импорту”?
Прошло не так много времени с тех пор, как Sony прекратила ввоз своей продукции в Россию. И вот, на полках “М.Видео” и “Эльдорадо” вновь появились консоли японского производителя. Однако, чтобы купить Playstation 5, вам понадобится раскошелиться – она стоит 79 999 рублей.
Пресс-служба “М.Видео” прокомментировала “Игромании” появление консолей в своих магазинах. По их словам, все консоли официальные, со всеми необходимыми документами и сертификатами.
Для развития ассортимента мы рассматриваем доступные возможности в рамках российского законодательства. Это оригинальные консоли с дисководом, произведены официально брендом и имеют все необходимые документы и сертификаты соответствия, а также нашу гарантийную поддержку, включая обмен и возврат — все права покупателя будут соблюдены в рамках действующего законодательства
М.Видео
Источник:Игромания
Автор:Максим МногословныйТеги: