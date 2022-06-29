Вы снова можете купить себе Playstation 5! Вот только цена немного "кусачая"

Спасибо “параллельному импорту”?

Прошло не так много времени с тех пор, как Sony прекратила ввоз своей продукции в Россию. И вот, на полках “М.Видео” и “Эльдорадо” вновь появились консоли японского производителя. Однако, чтобы купить Playstation 5, вам понадобится раскошелиться – она стоит 79 999 рублей.