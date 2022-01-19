Вы собрались покупать карманную игровую консоль Switch: какую брать и как сэкономить на играх

Вы собрались покупать карманную игровую консоль Switch: какую брать и как сэкономить на играхРассказывает автор YouTube-канала Denis Major
По словам ведущего Дениса, консоль Switch в 2022 году всё ещё проще всего приобрести. Хотя и не все модели.
Тем не менее вопрос о выборе именно модели игровой консоли Nintendo Switch - один из самых популярных. И здесь возникает небольшая сложность. По мнению эксперта, наиболее адекватными покупками могут считаться Nintendo Switch OLED или Nintendo Switch Lite. Первая - за счёт технологии экрана, вторая - за счёт компактности, низкой стоимости.
При этом в наличии в магазинах сейчас есть только ревизия обычной консоли Switch и Lite-версия. Если вам необходима именно модель Lite, то из двух можете брать её, но всё же многие пользователи после приобретения отмечают, что в итоге хотят перейти на полноценную версию консоли. Что касается ревизии, то, по мнению ведущего, выглядит она в сравнении с OLED-версией как модель прошлого поколения. В принципе можно приобрести Switch OLED у перекупщиков, но стоит она крайне дорого (40-50 тысяч рублей), поэтому эксперт не советует покупать консоль таким образом. Лучше дождаться поставки Nintendo Switch OLED, хотя когда она будет - пока непонятно.
Вместе с тем, подчёркивает Денис, производительность у всех вариантов консолей Switch одинаковая.
Далее блогер перешёл к списку аксессуаров для устройства. По его мнению, дополнительно к консоли стоит купить чехол, защитную плёнку, контроллер Switch (если собираетесь играть на телевизоре). При желании вместо плёнки можно заказать стекло (например, на AliExpress). Также можно приобрести для игры в дороге контроллер Joy-Con: в некоторые проекты можно играть вдвоём с использованием половинок этого аксессуара.
Также эксперт отметил, что на самом деле консоль Nintendo Switch можно оставлять в док-станции на зарядке на какое угодно время. Это удобно и на аккумулятор никак не влияет.
Дешевле всего приобретать картриджи для Nintendo Switch. Их можно найти на Avito, «M.Видео», DNS. Однако Animal Crossing лучше всего при этом брать в виде цифровой копии. Связано это с тем, что в этот проект довольно сложно играть 3-4 часа подряд.
Что касается игр, которые в первую очередь нужно купить для Nintendo Switch, то это Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl, Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World, Super Mario Maker 2, New Super Mario Bros., Mario Kart 8, Mario + Rabbids Kingdom Battle. игры серии The Legend of Zelda, Paper Mario: The Origami King (без перевода), Monster Hunter Rise.