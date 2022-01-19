Вы собрались покупать карманную игровую консоль Switch: какую брать и как сэкономить на играх

По словам ведущего Дениса, консоль Switch в 2022 году всё ещё проще всего приобрести. Хотя и не все модели.

Тем не менее вопрос о выборе именно модели игровой консоли Nintendo Switch - один из самых популярных. И здесь возникает небольшая сложность. По мнению эксперта, наиболее адекватными покупками могут считаться Nintendo Switch OLED или Nintendo Switch Lite. Первая - за счёт технологии экрана, вторая - за счёт компактности, низкой стоимости.

При этом в наличии в магазинах сейчас есть только ревизия обычной консоли Switch и Lite-версия. Если вам необходима именно модель Lite, то из двух можете брать её, но всё же многие пользователи после приобретения отмечают, что в итоге хотят перейти на полноценную версию консоли. Что касается ревизии, то, по мнению ведущего, выглядит она в сравнении с OLED-версией как модель прошлого поколения. В принципе можно приобрести Switch OLED у перекупщиков, но стоит она крайне дорого (40-50 тысяч рублей), поэтому эксперт не советует покупать консоль таким образом. Лучше дождаться поставки Nintendo Switch OLED, хотя когда она будет - пока непонятно.

Вместе с тем, подчёркивает Денис, производительность у всех вариантов консолей Switch одинаковая.