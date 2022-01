Вы собрались покупать карманную игровую консоль Switch: какую брать и как сэкономить на играх

Далее блогер перешёл к списку аксессуаров для устройства. По его мнению, дополнительно к консоли стоит купить чехол, защитную плёнку, контроллер Switch (если собираетесь играть на телевизоре). При желании вместо плёнки можно заказать стекло (например, на AliExpress). Также можно приобрести для игры в дороге контроллер Joy-Con: в некоторые проекты можно играть вдвоём с использованием половинок этого аксессуара.

Также эксперт отметил, что на самом деле консоль Nintendo Switch можно оставлять в док-станции на зарядке на какое угодно время. Это удобно и на аккумулятор никак не влияет.

Дешевле всего приобретать картриджи для Nintendo Switch. Их можно найти на Avito, «M.Видео», DNS. Однако Animal Crossing лучше всего при этом брать в виде цифровой копии. Связано это с тем, что в этот проект довольно сложно играть 3-4 часа подряд.

Что касается игр, которые в первую очередь нужно купить для Nintendo Switch, то это Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl, Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World, Super Mario Maker 2, New Super Mario Bros., Mario Kart 8, Mario + Rabbids Kingdom Battle. игры серии The Legend of Zelda, Paper Mario: The Origami King (без перевода), Monster Hunter Rise.