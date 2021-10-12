Вы зря ставите ультра-настройки графики в играх, потому что не сможете отличить их от высоких

Вы зря ставите ультра-настройки графики в играх, потому что не сможете отличить их от высокихК тому же качество изображения с ними повышается незначительно
Автор сравнил производительность, а также качество графики с процессором Core i9-10900K, оперативной памятью объёмом 16 ГБ DDR4-3600 и видеокартой GeForce RTX 3080 в девяти играх. Среди них - Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Hitman 3, Dirt 5, Doom Eternal, Days Gone, Deathloop, Microsoft Flight Simulator. Также эксперт добавил, что в игровых проектах при тестировании не использовались дополнительные функции: трассировка лучей, DLSS, FSR.
Оказалось, что значительной визуальной разницы между высокими настройками и настройками "Ультра" нет. К примеру, в Watch Dogs Legion вечером различий между качеством графики не было практически никаких. Чуть лучше стали прорисовываться только тени объектов. А в Assassin's Creed Valhalla видна совсем незначительная разница в графике при переходе с настроек "Ультра" на "Очень высокие": почти не изменились тени, отражения, свет и пр.
Важно, что при переходе с ультра-настроек на очень высокие или высокие производительность повышается. В некоторых случаях - даже на десятки процентов (в Watch Dogs Legion - на 29 процентов при переключении с "Ультра" на "Очень высокие", а при переходе с "Ультра" на "Высокие" - на 47 процентов; в Cyberpunk 2077 - на 24 процента при изменении "Ультра" на "Высокие").
Таким образом, в большинстве случаев отличить высокие настройки графики в играх от ультра довольно сложно. Более того, в Cyberpunk 2077, Hitman 3 и Dirt 5 выбор варианта "Ультра" только снижает производительность. А в Flight Simulator, Assassin's Creed Valhalla, Deathloop они заметны, только если тщательно присматриваться к качеству изображения.
Повышение производительности, которое вы получаете от простого переключения переключателя с Ultra на High, обычно находится в диапазоне от 15 до 25 процентов.
Поэтому любителям игр, по мнению специалиста, лучше всего обратиться к высоким настройкам. Хотя есть случаи, когда устанавливать параметры графики Ultra имеет смысл. Например, для проведения тестирования оборудования, поскольку в этом случае создаётся повышенная нагрузка на видеокарту. Ещё один вариант - если у вас мощный компьютер и изменение настроек не скажется на его быстродействии. Кроме того, некоторые игры запускать приятнее именно с настройками Ultra.