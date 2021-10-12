Вы зря ставите ультра-настройки графики в играх, потому что не сможете отличить их от высоких

Автор сравнил производительность, а также качество графики с процессором Core i9-10900K, оперативной памятью объёмом 16 ГБ DDR4-3600 и видеокартой GeForce RTX 3080 в девяти играх. Среди них - Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Hitman 3, Dirt 5, Doom Eternal, Days Gone, Deathloop, Microsoft Flight Simulator. Также эксперт добавил, что в игровых проектах при тестировании не использовались дополнительные функции: трассировка лучей, DLSS, FSR.

Оказалось, что значительной визуальной разницы между высокими настройками и настройками "Ультра" нет. К примеру, в Watch Dogs Legion вечером различий между качеством графики не было практически никаких. Чуть лучше стали прорисовываться только тени объектов. А в Assassin's Creed Valhalla видна совсем незначительная разница в графике при переходе с настроек "Ультра" на "Очень высокие": почти не изменились тени, отражения, свет и пр.