Выбери себя: Samsung выявила 4 типа геймеров

Исследователи пришли к выводу, что есть: хардкорные геймеры, игровые энтузиасты, казуальные геймеры и зрители. В целом, 75% людей играют в игры в среднем семь часов в неделю, чтобы снять стресс и расслабиться. Кроме того, 56% геймеров играют хотя бы несколько раз в неделю.