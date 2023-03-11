Выбери себя: Samsung выявила 4 типа геймеров

11:32, 11 марта 2023
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Выбери себя: Samsung выявила 4 типа геймеровОт хардкорных к простым зрителям
В ходе исследования Gaming Insight Study, проведенного совместно с ONE Esports, Samsung обнаружила, что 7 из 10 онлайн-пользователей в регионе Юго-Восточной Азии и Океании являются геймерами. Она также выявила четыре типа игроков.
Фото: Unsplash
Исследователи пришли к выводу, что есть: хардкорные геймеры, игровые энтузиасты, казуальные геймеры и зрители. В целом, 75% людей играют в игры в среднем семь часов в неделю, чтобы снять стресс и расслабиться. Кроме того, 56% геймеров играют хотя бы несколько раз в неделю.
Samsung
Также Samsung выяснила, что 51% геймеров, как хардкорных, так и казуальных, тратят в среднем 30 долларов в месяц на покупки, связанные с играми.