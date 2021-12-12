Выбираем ноутбук со встройкой для игр: Ryzen 5 5500U (Vega 7) или Ryzen 7 5700U (Vega 8)?Их производительность в играх проверили на YouTube-канале PC Support & Gaming Test
Эксперты канала PC Support & Gaming Test протестировали производительность ноутбуков Lenovo IdeaPad Slim 5 82LN00GTIN (на базе AMD Ryzen 5 5500U с Vega 7) и Lenovo IdeaPad Slim 5 82LM009AIN (на базе AMD Ryzen 7 5700U с Vega 8) в шести игровых проектах. Среди игр - The Witcher 3: Wild Hunt, Grand theft Auto V, Assassin's Creed Valhalla, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2. В целом разница между ними оказалась незначительной.
В The Witcher 3: Wild Hunt на низких настройках в 1080p средняя частота кадров чуть выше оказывается у Ryzen 7 5700U (28 к/с против 27 к/с). В редких событиях при этом производительность снижается до 25 к/с в обоих случаях.
Grand theft Auto V запускается в 1080p на нормальных настройках с разрывом между конфигурациями в 1-3 к/с (47-48 к/с у Ryzen 5 5500U и 49-50 к/с у Ryzen 7 5700U). В редких событиях частота кадров снижается до 41 к/с.
Assassin's Creed Valhalla идёт в 1080p с низким пресетом. Среднее число кадров в этом случае составляет 20 и 21 к/с у Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 5700U соответственно. В редких событиях производительность опускается до 16 и 17 к/с соответственно.
В Forza Horizon 5 в разрешении 900p и на низких настройках удаётся достичь в среднем 35-37 к/с на Ryzen 7 5700U и 33-35 к/с на Ryzen 5 5500U. В редких событиях чуть ниже значения оказались у Ryzen 5 5500U: 27 к/с против 29 к/с.
В Cyberpunk 2077 в 720p с низкими установленными параметрами разницы между ноутбуками в плане производительности почти не было. Средняя частота кадров здесь равняется 24 к/с на Ryzen 7 5700U и 23 к/с - на Ryzen 5 5500U. В редких событиях быстродействие снижается до 21 к/с и 20 к/с соответственно.
На низких настройках в 720p идёт иRed Dead Redemption 2. Разрыв между конфигурациями в данном случае составляет 1 к/с: 30 к/с в среднем на Ryzen 5 5500U и 31 к/с - на Ryzen 7 5700U. Снижается в редких событиях при этом частота кадров до 25 к/с.