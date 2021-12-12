Выбираем ноутбук со встройкой для игр: Ryzen 5 5500U (Vega 7) или Ryzen 7 5700U (Vega 8)?

Эксперты канала PC Support & Gaming Test протестировали производительность ноутбуков Lenovo IdeaPad Slim 5 82LN00GTIN (на базе AMD Ryzen 5 5500U с Vega 7) и Lenovo IdeaPad Slim 5 82LM009AIN (на базе AMD Ryzen 7 5700U с Vega 8) в шести игровых проектах. Среди игр - The Witcher 3: Wild Hunt, Grand theft Auto V, Assassin's Creed Valhalla, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2. В целом разница между ними оказалась незначительной.

В The Witcher 3: Wild Hunt на низких настройках в 1080p средняя частота кадров чуть выше оказывается у Ryzen 7 5700U (28 к/с против 27 к/с). В редких событиях при этом производительность снижается до 25 к/с в обоих случаях.

Grand theft Auto V запускается в 1080p на нормальных настройках с разрывом между конфигурациями в 1-3 к/с (47-48 к/с у Ryzen 5 5500U и 49-50 к/с у Ryzen 7 5700U). В редких событиях частота кадров снижается до 41 к/с.

Assassin's Creed Valhalla идёт в 1080p с низким пресетом. Среднее число кадров в этом случае составляет 20 и 21 к/с у Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 5700U соответственно. В редких событиях производительность опускается до 16 и 17 к/с соответственно.