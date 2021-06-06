Выбрана компьютерная игра с лучшим сценарием

Награду вручили сценаристам Hades. Это игра в жанре roguelike и action/RPG. Её сюжет основан на древнегреческой мифологии. Главный герой тут сын Аида, который пытается сбежать из подземного царства мёртвых и добраться до горы Олимп. Каждый раз, когда он умирает на пути, игрок возвращается в самое начало. Многочисленные прохождения игры связываются воедино разнообразными сценами и диалогами.

Помимо Hades на премию были номинированы инди-адвенчура Kentucky Route Zero, платформер Spiritfarer, мультиплеерный хоррор-симулятор бейсбола Blaseball, текстовая RPG The Luminous Underground и интерактивная игра Scents & Semiosis.