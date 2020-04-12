Выдвижной клинок Палача Рока из DOOM Eternal воссоздали в реальности

Предмет воссоздал пользователь Reddit под ником Miscreations. Клинок Рока в DOOM Eternal — это складное лезвие, закреплённое на левой руке героя. С его помощью можно эффектно добивать демонов.

Механизм копии Клинка Miscreations таков: к замку, который удерживает лезвие, прикреплена верёвка под напряжением; она же обёрнута вокруг трёх пальцев. Когда владелец оружия сжимает кулок, шнурок освобождает клинок. Сообщается, что мужчина потратил два дня на создание предмета. На видео он показал, как разрубает клинком арбуз, раскрашенный под демона.

Ранее мы писали о том, как российский энтузиаст создал макет другого оружия из DOOM Eternal — плазмагана.