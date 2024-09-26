Выход Palworld в Японии для японской PS5 отложили из-за японской же Nintendo

По общему мнению, эта задержка связана с иском Nintendo и The Pokémon Company против разработчика Palworld компании Pocketpair о нарушении патентных прав.

Pocketpair подтвердила получение иска в заявлении от 19 сентября и сообщила, что начнет судебное разбирательство для рассмотрения претензий. Однако они выразили неуверенность в отношении конкретных патентов, заявив: «Мы не были уведомлены о таких деталях».

Геймерам в Японии придется запастись терпением, пока Pocketpair будет преодолевать эти трудности.