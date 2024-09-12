Выход PlayStation 5 Pro назвали «предвестником конца дисководов»

Как отмечает Джей Питерс из The Verge, это событие может означать начало конца дисководов для игровых консолей. Xbox Series S, например, уже давно не имеет дисковода, готовящаяся к релизу Xbox Series X в белом цвете — тоже будет без дисковода.

В России дисковые версии игр всё еще достаточно популярны, но вот британский ритейлер GAME уже отказался от сдачи дисков с видеоиграми, что свидетельствует о широкой тенденции перехода на цифровые носители.