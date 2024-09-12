Опубликовано 12 сентября 2024, 07:301 мин.
Выход PlayStation 5 Pro назвали «предвестником конца дисководов»Полностью цифровое будущее
Sony представила свою новейшую игровую консоль PlayStation 5 Pro по цене $ 699,99. Примечательной особенностью этого «обновления» является опциональный дисковод стоимостью 79,99 доллара. Этот шаг вызвал дискуссии о будущем дисководов в игровых консолях, что, пишет The Verge, говорит о возможном переходе к полностью «цифровому» будущему.
Как отмечает Джей Питерс из The Verge, это событие может означать начало конца дисководов для игровых консолей. Xbox Series S, например, уже давно не имеет дисковода, готовящаяся к релизу Xbox Series X в белом цвете — тоже будет без дисковода.
В России дисковые версии игр всё еще достаточно популярны, но вот британский ритейлер GAME уже отказался от сдачи дисков с видеоиграми, что свидетельствует о широкой тенденции перехода на цифровые носители.