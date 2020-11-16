Выпущен бесплатный симулятор новой PlayStation 5

В симуляторе есть даже различные нештатные ситуации, которые могут случиться после покупки консоли. Игроку придётся устранить неполадки с электричеством или поставить телевизор в нужное место. Также он не избежит этапа с подключением проводов.

Посмотреть игровой процесс можно в ролике ниже, а скачать саму игру по этой ссылке.