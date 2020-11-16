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Выпущен бесплатный симулятор новой PlayStation 5
В нём можно распаковать консоль
Для всех тех, кто не готов покупать новую PlayStation 5, выпустили бесплатный симулятор консоли. В нём можно распаковать приставку, поставить её на полку и осмотреть.
В симуляторе есть даже различные нештатные ситуации, которые могут случиться после покупки консоли. Игроку придётся устранить неполадки с электричеством или поставить телевизор в нужное место. Также он не избежит этапа с подключением проводов.
Посмотреть игровой процесс можно в ролике ниже, а скачать саму игру по этой ссылке.
Напомним, продажи PlayStation 5 начнутся уже 19 ноября. Консоль будет доступна в двух вариантах: с дисководом и без него. Первая версия PS5 оценена в 46 999, а вторая — в 37 990 рублей.