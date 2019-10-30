Выпущен комплект для превращения любого смартфона в карманную приставку

Junglecat состоит из двух половинок со стиками, крестовинами и «бамперами». Геймпад крепится либо к смартфону, либо на специальный держатель. В последнем случае его можно использовать как самостоятельный контроллер.

Для аппаратов Razer Phone 2, Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro компания выпустила специальный кейс.

Стоит отметить, что в отличие от контроллеров для Nintendo Switch Junglecat не имеют вибрации или управления гироскопом.

Геймпад от Razer подключается к устройству по Bluetooth. Должен работать более 100 часов от одного заряда. Совместим со смартфонами под управлением Android 7.0 и выше. Стоит $100.