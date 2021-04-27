Выпущена игра-симулятор майнинга

Разработана Crypto Mining Simulator была разработчиком Stanislaw Dev. По его словам, тайтл является реалистичным симулятором майнинга с уникальными механиками. Кроме того, в игре предусмотрены актуальные модели видеокарт. Игроки в Crypto Mining Simulator могут построить криптоферму с тысячами графическими ускорителями.

В обычное время Crypto Mining Simulator за 700 рублей. Однако сейчас на игру действует скидка, поэтому купить ее можно за 560 рублей. Данным предложением можно воспользоваться до 1 мая. Сделать это можно по этой ссылке.

Напомним, что нескольким ранее в Steam вышла новая часть симулятора социальных сетей — Emily is Away <3.