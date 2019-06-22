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Сегодня 11:13

Выпущена новая игра с дополненной реальностью как Pokemon Go

Про Гарри Поттера
Компания Niantic официально выпустила игру Harry Potter: Wizards Unite. Это преемник Pokemon Go, созданный по вселенной «Гарри Поттера».

Игра имеет функции дополненной реальности. Пользователям придётся искать магические места, сражаться с Пожирателями смерти, спасая главных героев истории, а также с другими сказочными существами. Судя по трейлеру, в игре есть и «фантастические твари».

Геймплей предполагает «использование» волшебной палочки, то есть, игрокам нужно симулировать управление ею. Как сообщают пользователи, уже протестировавшие новинку, игра более разнообразна, чем Pokemon Go, включает в себя больше объектов для взаимодействия.

Игра доступна пока только жителям США и Великобритании, но постепенно придёт и в другие страны. Harry Potter: Wizards Unite можно скачать в магазинах приложений для iOS и Android.

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