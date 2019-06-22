Выпущена новая игра с дополненной реальностью как Pokemon Go

Геймплей предполагает «использование» волшебной палочки, то есть, игрокам нужно симулировать управление ею. Как сообщают пользователи, уже протестировавшие новинку, игра более разнообразна, чем Pokemon Go, включает в себя больше объектов для взаимодействия.

Игра доступна пока только жителям США и Великобритании, но постепенно придёт и в другие страны. Harry Potter: Wizards Unite можно скачать в магазинах приложений для iOS и Android.