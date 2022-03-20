Вырученные с популярной игры деньги будут отправлять пострадавшим украинцам

На помощь пострадавшим украинцам будут отправляться средства, вырученные В-баксы, подписки, подарочные боевые пропуска и определённые игровые наборы. Кроме того, можно купить подарочные карты и погасить их в течение двухнедельного окна.

Microsoft, а точнее Xbox, тоже пожертвует свою часть выручки с Fortnite благотворительным организациям. Средства будут переданы в том числе Direct Relief, Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программе. Разработчик говорит, что добавит больше поддерживаемых организаций «в ближайшие недели».

Epic заявляет, что будет отправлять средства этим организациям «как можно быстрее».

Ранее исследователи из Потсдамского института изучения климатических изменений сообщили, что боевые действия на Украине усугубляют гуманитарный кризис.