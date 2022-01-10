Вышел футбольный симулятор FIFA 2022

В FIFA 2022 изменения и нововведения есть во всех режимах играх, в том числе в аркадных турнирах VOLTA FOOTBALL и «Героях FUT» в FIFA Ultimate Team™. Игра доступна на всех платформах.

Что касается технологии HyperMotion, то она позволяет максимально реалистично, динамично и отзывчиво воссоздать игру в футбол на консолях следующего поколения и Stadia. С помощью HyperMotion записали действия 22 профессиональных футболистов и воспроизвели их в игре.

Также режим «Карьеры» за игрока получил улучшенную систему развития футболиста, набор внутриигровых способностей, которые игрок сможет активировать в различных ситуациях в матче. Режим «Карьеры» за менеджера позволяет создать свой собственный клуб и побороться с другими командами со всего мира. Можно создать собственный герб клуба, домашнюю и гостевую форму, а также домашний стадион.