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Сегодня 19:10
Вышел новый бесплатный футбольный симулятор для компьютеров и консолей
Это урезанная PES
Вышла бесплатная версия футбольного симулятора PES 2021 под названием PES 2021 LITE. Её можно скачать для компьютеров и консолей — PS4, Xbox One, а также PS5 и Xbox Series по обратной совместимости.
PES 2021 LITE даёт неограниченный доступ к режиму myClub. Это аналог FIFA Ultimate Team. Там игроки могут коллекционировать футболистов и собирать из них свою команду. А ещё, конечно, играть в сетевых и одиночных матчах.
Также в PES 2021 LITE есть PvP-режим Matchday с киберспортивными турнирами, PvE-режимы Local Match и Training, режим Edit для создания собственной формы, эмблемы и названия команды.
Игру можно скачать в Steam, PlayStation Store и Microsoft Store.