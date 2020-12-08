Вышел новый бесплатный футбольный симулятор для компьютеров и консолей

PES 2021 LITE даёт неограниченный доступ к режиму myClub. Это аналог FIFA Ultimate Team. Там игроки могут коллекционировать футболистов и собирать из них свою команду. А ещё, конечно, играть в сетевых и одиночных матчах.

Также в PES 2021 LITE есть PvP-режим Matchday с киберспортивными турнирами, PvE-режимы Local Match и Training, режим Edit для создания собственной формы, эмблемы и названия команды.

Игру можно скачать в Steam, PlayStation Store и Microsoft Store.