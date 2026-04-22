Вышел улучшенный эмулятор PS2 для портативных консолей NetherSX2

Опубликовано 22 апреля 2026, 11:541 мин.
Вышел улучшенный эмулятор PS2 для портативных консолей NetherSX2Есть условия небольшие
Энтузиасты выпустили модифицированную версию популярного эмулятора NetherSX2 под названием NetherSX2‑Turnip. Главное отличие: внутри уже есть специальные драйверы (Turnip), что улучшают работу игр на процессорах Snapdragon.
Поддерживаются как Snapdragon 865, что стоят в консолях Retroid Pocket Flip 2 или Retroid Pocket 5, так и Snapdragon 8 Gen 5 (включая Elite), пишут СМИ.
Новую версию можно установить «рядом» со стандартной. Если в какой-то игре драйверы не помогают — можно попробовать запустить её через обычный эмулятор.
Программа бесплатна, а подробные советы по настройке есть на странице проекта в GitHub.