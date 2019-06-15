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Сегодня 16:49

Вышла игра о смертельной лихорадке Эбола

EBOLA
В Steam в раннем доступе вышел новый хоррор от первого лица EBOLA. В игре нужно спасти мир и самого себя от смертельного вируса.

Главный герой журналист попадает на секретную научно-техническую базу, где был создан вирус Эбола в качестве биологического оружия. Из-за аварии вирус распространился по базе и угрожает вырваться за её пределы. Этому не должен позволить случиться главный герой. Интересно, что здесь он и сам может легко заразиться.

Вирус Эбола в игре отличается от реального. В EBOLA люди от него мутируют, становясь чем-то наподобие зомби. В жизни же вирус вызывает геморрагическую лихорадку Эбола, которая сопровождается сильной головной болью, диареей, кровотечениями, кашлем и сыпью.

Сейчас игру EBOLA можно купить за 199 рублей со скидкой 33%.

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