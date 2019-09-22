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Вышла игра по мотивам штурма американской военной базы

Новинка от разработчика Doka 2 Kishki Edition
Несколько дней назад состоялся «штурм» секретной военной базы Зона 51, который прошел без особых происшествий. Известно пяти случаях арестов, но задержанных быстро отпускали. Инопланетян же освободить не удалось.

На волне данного инфоповода отметился разработчик нашумевшей игры Doka 2 Kishki Edition, выпустив новую игру Storm Area 51: AYY LMAO Edition. В этот раз игра базируется на обсуждениях пользователей событий “Штурм Зоны-51: всех они не остановят” на новостном сайте Reddit, поскольку именно там пользователи рассуждали о планах атаки. Из описания игры следует: “Мы побежим, как в “Наруто”, и тогда пули пролетят меж наших тел. Каменщики будут кидаться кирпичами в неминуемое сопротивление, чтобы мальца осточертеть им. Они не смогут остановить всех нас…”.

В игре присутствуют три игровых персонажа, а также поддержка мультиплеера. Отмечается большая реалистичная карта и наличие секретных легендарных персонажей. На данный момент Storm Area 51: AYY LMAO Edition доступна с 40% скидкой за 18 рублей.

Симулятор штурма Зоны-51
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