Вышла игра по мотивам штурма американской военной базы

На волне данного инфоповода отметился разработчик нашумевшей игры Doka 2 Kishki Edition, выпустив новую игру Storm Area 51: AYY LMAO Edition. В этот раз игра базируется на обсуждениях пользователей событий “Штурм Зоны-51: всех они не остановят” на новостном сайте Reddit, поскольку именно там пользователи рассуждали о планах атаки. Из описания игры следует: “Мы побежим, как в “Наруто”, и тогда пули пролетят меж наших тел. Каменщики будут кидаться кирпичами в неминуемое сопротивление, чтобы мальца осточертеть им. Они не смогут остановить всех нас…”.

В игре присутствуют три игровых персонажа, а также поддержка мультиплеера. Отмечается большая реалистичная карта и наличие секретных легендарных персонажей. На данный момент Storm Area 51: AYY LMAO Edition доступна с 40% скидкой за 18 рублей.