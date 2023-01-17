Вышла игра-симулятор восстановления разрушенных во Вторую мировую войну городов

13:22, 17 января 2023
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Вышла игра-симулятор восстановления разрушенных во Вторую мировую войну городовВсё, что разрушается, придётся строить заново
В Steam вышла игра-симулятор WW2 Rebuilder. Игроку в ней нужно возрождать города, разрушенные в ходе Второй мировой войны. Новинка доступна и на русском языке.
Фото: Steam
Восстанавливать в игре нужно будет города Европы. В частности, будет необходимо очистить местность от развалин с использованием различной техники, а затем восстановить инфраструктуру. Возвести можно даже новые здания, те, которых нет в реальных городах.
WW2 Rebuilder стоит около $10.