Вышла игра-симулятор восстановления разрушенных во Вторую мировую войну городов

Восстанавливать в игре нужно будет города Европы. В частности, будет необходимо очистить местность от развалин с использованием различной техники, а затем восстановить инфраструктуру. Возвести можно даже новые здания, те, которых нет в реальных городах.

WW2 Rebuilder стоит около $10.