Игры
13:22, 17 января 2023
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Вышла игра-симулятор восстановления разрушенных во Вторую мировую войну городов

Всё, что разрушается, придётся строить заново

В Steam вышла игра-симулятор WW2 Rebuilder. Игроку в ней нужно возрождать города, разрушенные в ходе Второй мировой войны. Новинка доступна и на русском языке.

Вышла игра-симулятор восстановления разрушенных во Вторую мировую войну городов

Фото: Steam

Восстанавливать в игре нужно будет города Европы. В частности, будет необходимо очистить местность от развалин с использованием различной техники, а затем восстановить инфраструктуру. Возвести можно даже новые здания, те, которых нет в реальных городах.

WW2 Rebuilder стоит около $10.

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