Вышла игра, в которую нужно играть с помощью туалетной бумаги

Внутрь рулона просто нужно запихать Joy-Con. Затем бумагу с контроллером внутри нужно положить на какую-нибудь доску или картонку и пытаться управлять виртуальной копией в игре. Цель — провести рулон через препятствия, наклоняя определённым образом доску.