Опубликовано 25 мая 2025, 03:451 мин.
Вышла игра в стиле рабочего стола Windows 98 — Desktop Survivors 98Как Vampire Survivors
Если вы любите ретро-компьютеры и игры вроде Vampire Survivors, то вам точно стоит обратить внимание на Desktop Survivors 98. Это необычная игра, в которой действие происходит прямо на рабочем столе — с классическим интерфейсом в стиле Windows 98.
© Desktop Survivors 98
Игрок управляет не героем, а курсором мыши, который сам стреляет по врагам. При этом можно пользоваться виртуальным компьютером: сохранять файлы, открывать окна — и всё это во время битвы.
Создатель игры, Брэндон Хесслоу, называет её «хаотическим роглайт-экшеном». Здесь вы проходите подземелья, уклоняетесь от волн врагов и прокачиваетесь, как в других играх. Но оформление и подача делают игру особенной — мини-карта, например, выполнена в виде окна старой игры «Сапёр».
Игра платная, найти можно в Steam, там же есть бесплатная демо-версия.