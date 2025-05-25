Игрок управляет не героем, а курсором мыши, который сам стреляет по врагам. При этом можно пользоваться виртуальным компьютером: сохранять файлы, открывать окна — и всё это во время битвы.

Создатель игры, Брэндон Хесслоу, называет её «хаотическим роглайт-экшеном». Здесь вы проходите подземелья, уклоняетесь от волн врагов и прокачиваетесь, как в других играх. Но оформление и подача делают игру особенной — мини-карта, например, выполнена в виде окна старой игры «Сапёр».

Игра платная, найти можно в Steam, там же есть бесплатная демо-версия.