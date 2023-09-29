Вышла новая игра от создателей Skyrim — The Elder Scrolls: Castles… на мобильных устройствах
Компания Bethesda, известная своей популярной серией видеоигр The Elder Scrolls выпустила мобильную игру под названием «The Elder Scrolls: Castles». Игра, первоначально замеченная пользователем Reddit, в настоящее время доступна на Android, но не на iOS.
The Elder Scrolls: Castles - это игра по управлению строительством замков, напоминающая «Fallout Shelter» от той Bethesda. Игроки берут под свой контроль замок и управляют династией, следя за ростом семей и сменой правителей на протяжении многих лет.
Геймплей включает в себя типичные для симуляторов управления зданиями элементы, такие как настройка замка, расширение комнат, декорирование, установка памятников и распределение рабочих по различным заданиям. Игроки также могут создавать героев, чтобы отправиться на выполнение заданий и сразиться с классическими противниками из The Elder Scrolls.
Хотя в листинге Play Store игра упоминается как «ранний доступ», в настоящее время ее могут скачать и играть все желающие, имеющие учетную запись в Play Store. Пока неясно, был ли тихий релиз игры намеренным или нет, поскольку Bethesda не предоставила официальной информации о ее запуске.