Вышла Peridot: тамагочи для «зумеров» от создателей Pokemon GO

Вышла Peridot: тамагочи для «зумеров» от создателей Pokemon GOОна бесплатная
Компания Niantic Labs, известный разработчик популярной (в свое время) мобильной игры Pokemon GO, представила совершенно новый опыт дополненной реальности – игру под названием Peridot. Игроки должны взаимодействовать с виртуальными питомцами, напоминающими современных тамагочи.
Известные как «точки» (dots), эти уникальные существа бывают разных видов, с пушистым мехом, яркими перьями или величественными рогами. Точки - это волшебные существа, которые впали в спячку тысячи лет назад. Игроки берут на себя роль членов «общества хранителей», ответственных за помощь этим очаровательным питомцам в адаптации к сильно изменившемуся миру.
Отличительной особенностью Peridot является генетическое разнообразие каждого питомца. Сочетание семи различных признаков, включая рога, оперение, волосы и черты лица, приводит к появлению уникальных компаньонов. Забота об этих виртуальных существах относительно проста и включает в себя основные потребности, такие как кормление и игры.
Когда питомец повзрослеет, игроки могут познакомить его с другими виртуальными существами, создав потомство, которое унаследует черты обоих родителей.
Пренебрежение питомцем не приведет к его гибели, но он будет грустить, пока не получит внимание и не предастся любимым занятиям. Кроме того, у питомцев могут быть особые желания, например, они могут хотеть определенную еду или отправиться в реальные места.
Исполнение этих желаний способствует их развитию. Пользователи могут взаимодействовать с питомцами, гладить их и обучать различным трюкам.