Вышла Peridot: тамагочи для «зумеров» от создателей Pokemon GO

Известные как «точки» (dots), эти уникальные существа бывают разных видов, с пушистым мехом, яркими перьями или величественными рогами. Точки - это волшебные существа, которые впали в спячку тысячи лет назад. Игроки берут на себя роль членов «общества хранителей», ответственных за помощь этим очаровательным питомцам в адаптации к сильно изменившемуся миру.

Отличительной особенностью Peridot является генетическое разнообразие каждого питомца. Сочетание семи различных признаков, включая рога, оперение, волосы и черты лица, приводит к появлению уникальных компаньонов. Забота об этих виртуальных существах относительно проста и включает в себя основные потребности, такие как кормление и игры.