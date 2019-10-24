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Вышло первое видео игрового процесса улучшенной версии легендарной стратегии Command & Conquer
Видео хоть и короткое, но достаточное для осознания работы над графикой
Американская корпорация Electronic Arts решила порадовать поклонников новым контентом. Так, разработчики опубликовали игровой процесс ремастера Command & Conquer.
Помимо геймплея видеоролик дает ознакомиться и с возможностями переключения визуальной темы. Так, игрокам предоставляется на выбор классическая или обновленная версия, благодаря чему пользователь может в любой момент прохождения миссии изменить разрешение изображения на оригинальное (320 x 200) или остановиться на разрешении ремастера (до 3840 x 2160).
По словам представителей компании, разработчики разрабатывали модели, текстуры и анимации с чистого листа, поскольку пытались сохранить атмосферность легендарной игры. На данный момент дата выхода обновленной версии не сообщается, но уже можно заметить, что с процессом разработки компания не затягивает.
Command & Conquer Remaster – как это выглядит
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