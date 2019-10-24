Вышло первое видео игрового процесса улучшенной версии легендарной стратегии Command & Conquer

Помимо геймплея видеоролик дает ознакомиться и с возможностями переключения визуальной темы. Так, игрокам предоставляется на выбор классическая или обновленная версия, благодаря чему пользователь может в любой момент прохождения миссии изменить разрешение изображения на оригинальное (320 x 200) или остановиться на разрешении ремастера (до 3840 x 2160).

По словам представителей компании, разработчики разрабатывали модели, текстуры и анимации с чистого листа, поскольку пытались сохранить атмосферность легендарной игры. На данный момент дата выхода обновленной версии не сообщается, но уже можно заметить, что с процессом разработки компания не затягивает.