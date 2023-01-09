Вышло специальное печенье на тему Xbox

16:04, 09 января 2023
1 мин.
Вышло специальное печенье на тему XboxВнутри есть коды для скинов к играм
Microsoft объединилась с Oreo для создания печенья на тему Xbox.
Фото: Microsoft
Всего есть шесть видов печенек Oreo на тему Xbox: часть из них с логотипом консоли, часть — с символами кнопок. В упаковках специализированного печенья также будут специальные коды для разблокировки скинов для игр. Например, в Halo Infinite есть броня в стиле Oreo.
Эти специальные печенья будут доступны в 22 странах, начиная с этого месяца. Судя по всему, это ограничено европейскими рынками.