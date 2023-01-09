Вышло специальное печенье на тему Xbox

Всего есть шесть видов печенек Oreo на тему Xbox: часть из них с логотипом консоли, часть — с символами кнопок. В упаковках специализированного печенья также будут специальные коды для разблокировки скинов для игр. Например, в Halo Infinite есть броня в стиле Oreo.

Эти специальные печенья будут доступны в 22 странах, начиная с этого месяца. Судя по всему, это ограничено европейскими рынками.