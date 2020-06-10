Взломаны тысячи аккаунтов владельцев популярной игровой консоли

В апреле японская компания Nintendo рассказала, что хакеры смогли получить доступ к идентификаторам Nintendo Network ID (NNID) почти 160 тысяч человек. Однако специалисты после этого провели более подробное расследование и выяснили, что, на самом деле, число взломанных аккаунтов равно 300 тысячам.

Сообщается, что в результате атаки были похищены личные данные пользователей, могла иметь место утечка платёжных данных. Проблемы касаются в основном владельцев консоли Nintendo Switch.

Nintendo уже заблокировала вход в учётные записи через NNID. Компания пообещала вернуть пользователям потерянные денежные средства. Также Nintendo дала клиентам возможность сменить пароль и посоветовала активировать двухступенчатую систему аутентификации.