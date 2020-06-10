Игры
Сегодня 15:32
Взломаны тысячи аккаунтов владельцев популярной игровой консоли
Производитель консоли Nintendo уже принял меры
Стало известно, что хакеры взломали тысячи аккаунтов владельцев популярной игровой консоли Nintendo Switch. Злоумышленники могли тратить деньги пользователей.
В апреле японская компания Nintendo рассказала, что хакеры смогли получить доступ к идентификаторам Nintendo Network ID (NNID) почти 160 тысяч человек. Однако специалисты после этого провели более подробное расследование и выяснили, что, на самом деле, число взломанных аккаунтов равно 300 тысячам.
Сообщается, что в результате атаки были похищены личные данные пользователей, могла иметь место утечка платёжных данных. Проблемы касаются в основном владельцев консоли Nintendo Switch.
Nintendo уже заблокировала вход в учётные записи через NNID. Компания пообещала вернуть пользователям потерянные денежные средства. Также Nintendo дала клиентам возможность сменить пароль и посоветовала активировать двухступенчатую систему аутентификации.